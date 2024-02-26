У Кременчуці згоріло 0,01 га сухої трави та очерету

Вчора, 25 лютого, о 16.18, у Кременчуці загорілася суха рослинність в районі 297 кварталу. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок пожежі згоріла суха трава та очерет площею 0,01 га.
Пожежу загасили о 17.06. Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучилася 14-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці горіла квартира.
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