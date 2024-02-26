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Надзвичайні новини

Вчора у Кременчуці горіла квартира: врятували одну людину

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 283

 
Від повного знищення вогнем квартиру врятували

Вчора, 25 лютого, об 11.25, у Кременчуці, на вулиці Вадима Пугачова сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували одну людину.

 

Пожежу загасили об 11.52.

Вогонь знищив телевізор, шпалери, цементне облицювання стін, електроподовжувач. А також пошкодив речі, які були у вжитку, дерев’яний комод, кондиціонер, закоптив стелю та стіни квартири.

Від повного знищення полумʼям квартиру врятували. До гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, 5 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та три одиниці пожежної техніки.

 

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що в грудні у Кременчуці згорів житловий будинок. Обійшлось без травмованих та загиблих.

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Автор: Дарія Згура
Теги: пожежа Кременчук квартира
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