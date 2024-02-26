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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до бібліотеки на піжамну вечірку (афіша)

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 191

 

На захід запрошують дітей разом з батьками. Вхід вільний.

28 лютого у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться сімейний захід — піжамна вечріка «Веселощі в капцях для всієї родини». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від працівників бібліотеки.

Спільне дозвілля батьків і дітей буде наповнене пізнавальними іграми, конкурсами, танцями, а також оглядом книжкових новинок. 
На заході обов’язковий дрес-код — зручний домашній стиль та змінне взуття.

Відбудеться піжамна вечірка 28 лютого о 15.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вулиця Європейська, 66/13.

Для участі у заході необхідно завчасно зареєструватися за телефоном 0987910213. Вхід вільний.



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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук афіша бібліотека на Європейській вечірка захід
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