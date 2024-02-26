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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Ліниві голубці в мультиварці — рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 220

 

Ми пропонуємо вам приготувати улюблені «ліниві голубці». За смаком страва буде ідентичною давно відомій і звичній нам з дитинства, а ось на її приготування піде удвічі менше часу

Інгредієнти:

0,700 кг свіжої капусти б/к

200 гр моркви

2-3 зуб. часнику

3 ст. л. сметани 15%

2 ст. л. майонезу 30%

1-2 шт лаврового листа

на ваш смак солі і спецій

0,500 кг м’ясного фаршу

1-2 шт білих цибулини

Пів ст. рису круглого

2 ст. л. кетчупу або соусу

1-1,5 ст. води

Для обсмажування - рослинна олія

Приготування:

  • Підготуйте продукти, мультиварку і кухонне приладдя. Промийте під холодною водою капусту. Обсушіть її і нашаткуйте.
  • Почистіть необхідну кількість цибулі, моркви і часнику. Помийте овочі. Цибулю наріжте дрібно гострим ножем, моркву натріть на крупній тертці, а часник пропустіть через прес або дрібно порубаєте ножем.
  • У каструлю налийте трохи олії, виберіть режим «ВИПІЧКА», дайте чаші та олії в ній трохи розігрітися. Потім викладайте туди цибулю, часник і моркву. Обсмажуйте овочі, не закриваючи кришки.
  • Поки овочі смажаться, можна приступити до приготування соусу. Візьміть зручну ємність (велику часку, невелику глибоку миску) і викладіть туди майонез, кетчуп/соус, сметану, влийте воду, насипте спеції, сіль і покладіть лаврові листочки. Все це потрібно змішати до однорідної консистенції.
  • Тим часом наша морка, цибуля і часник вже встигли підсмажитися. Вам потрібно гарненько промити вказану кількість рису (до прозорості води), дати зайвій воді стекти. В зажарку додайте фарш, капусту і рис. Всі інгредієнти добре перемішайте.
  • Тепер можете акуратно, рівномірно розподіляючи соус, залити ним всі інгридієнти, які поміщені в чашу мультиварки. Ще раз все добре перемішайте. Якщо вам здається, що не вистачає солі, перцю чи ще якихось спецій, можете також додати їх на цьому етапі.
  • Тепер кришку мультиварки закрийте. На дисплеї, виберіть режим «ВИПІЧКА», таймер встановіть на 70 хвилин. Коли мультиварка закінчить програму, пролунає звуковий сигнал. Це буде свідчити про те, що ліниві голубці готові. Але не поспішайте їх витягати з мультиварки і розкладати по порційних тарілках. Дайте страві настоятися режимі підтримки тепла ще 20 хвилин.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: лініві голубці смачні рецепти м'ясо рецепти в мультиварці
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