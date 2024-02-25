На Полтавщині чули вибухи, проте влучань не зафіксовано — Пронін

Про вибухи у Кременчуці та Полтаві повідомляли у телеграм-каналах
Сьогодні, 25 лютого, о 18.46 на Полтавщині пролунала повітряна тривога. У пресслужбі Повітряних Сил повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для області.
Уже через 3 хвилини у соцмережах почали з’являтися повідомлення про звуки вибухів.
О 19.49 пролунав відбій повітряної тривоги.
Згодом про ситуацію в області доповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін:
Нагадаємо, Полтавська область увійшла в десятку «найтривожніших» областей України — за рік сигнал повітряної тривоги в регіоні вмикали 903 рази.
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