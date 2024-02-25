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Полтавщина увійшла в десятку «найтривожніших» областей України — статистика

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 895

 

Фахівці проаналізували кількість повітряних тривог в різних областях України за минулий рік

Полтавська область увійшла в десятку «найтривожніших» областей України. Такі дані наволить портал Air-alarms.in.ua — статистика повітряних тривог.

За минулий рік, із 24 лютого 2023 до 23 лютого 2024 у Полтавській області 903 рази лунав сигнал повітряної тривоги.

 

Очолює рейтинг Донецька область — за останній рік там було понад 2,5 тисячі повітряних тривог.

Найменше тривог протягом року було на Закарпатті — 189.

Нагадаємо, станом на 23 лютого армія РФ атакувала Полтавську область 8 днів поспіль. Тільки за цей час в області лунало 35 повітряних тривог.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина повітряна тривога рейтинг Україна
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