Армія РФ атакувала Полтавщину 8 днів поспіль (доповнено)

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Цієї ночі в області знову працювало ППО

Цієї ночі армія РФ знову запустила безпілотники на Полтавщину. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Військові збили 23 російські дрони у небі над Полтавською, Одеською, Миколаївською, Харківською та Дніпропетровською областями.

Однак, не всі російські безпілотники цієї ночі були збиті. Деякі з них поцілили у житлові будинки в Одесі та Дніпрі — є травмовані та загиблі.