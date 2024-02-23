Цієї ночі армія РФ знову запустила безпілотники на Полтавщину. Про це повідомляють у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Військові збили 23 російські дрони у небі над Полтавською, Одеською, Миколаївською, Харківською та Дніпропетровською областями.
Однак, не всі російські безпілотники цієї ночі були збиті. Деякі з них поцілили у житлові будинки в Одесі та Дніпрі — є травмовані та загиблі.
Загалом же росіяни атакують Полтавщину уже восьмий день поспіль. За цей час в області 35 разів оголошувалась повітряна тривога.
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У Пресслужбі Повітряного командування «Схід» повідомили, що цієї ночі у небі над Україною збили 14 російських безпілотників.
4 з них — над Полтавщиною.
Нагадаємо, увечері 21 лютого росіяни атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Близько 22.30 звуки вибухів чули на Миргородщині.
В ніч на 21 лютого у небі над Полтавщиною сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 та 13 дронів.
Уночі 20 лютого армія РФ запустила безпілотники по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, на місці спалахнула пожежа. До ліквідації наслідків залучали 18 машин Державної служби надзвичайних ситуацій та 85 людей. Обійшлося без жертв та постраждалих.
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