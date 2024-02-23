Юних кременчужан запрошують на конкурс читців української поезії

Юних кременчужан запрошують долучитися до міського конкурсу читців української поезії. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Присвячений конкурс Всесвітньому дню поезії, який щороку відзначається 21 березня.
Проходитиме конкурс за трьома віковими категоріями:
Кожному учаснику конкурсу необхідно презентувати виступ тривалістю до 3 хвилин.
Заповнити заявку на участь та ознайомитися з детальними умовами проведення конкурсу можна за посиланням.
Переможці заходу отримають грамоти та заохочувальні призи.
Організовують конкурс Департамент у справах сімей та дітей, Будинок дитячої та юнацької творчості за сприяння Департаменту освіти.
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