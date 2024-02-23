Юних кременчужан запрошують на конкурс читців української поезії

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 60

Юних кременчужан запрошують долучитися до міського конкурсу читців української поезії. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Присвячений конкурс Всесвітньому дню поезії, який щороку відзначається 21 березня.

Проходитиме конкурс за трьома віковими категоріями:

від 6 до 10 років;

від 11 до 14 років;

від 15 до 17 років.

Кожному учаснику конкурсу необхідно презентувати виступ тривалістю до 3 хвилин.

Заповнити заявку на участь та ознайомитися з детальними умовами проведення конкурсу можна за посиланням.

Переможці заходу отримають грамоти та заохочувальні призи.

Організовують конкурс Департамент у справах сімей та дітей, Будинок дитячої та юнацької творчості за сприяння Департаменту освіти.