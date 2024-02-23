ОВА: Глобинська громада — у трійці лідерів області з надання послуг із ментального здоров'я

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Також у Кременчуці реалізується проєкт з підтримки ментального здоров'я для вразливих груп населення

Глобинська громада увійшла в трійку лідерів по області з надання послуг з ментального здоров’я для населення. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Про реалізацію Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», діяльність громад області у цій сфері та пріоритетні завдання обговорили на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при ОВА.

Окрім Глобинської громади, до трійки лідерів також увійшли Миргородська та Чутівська.

Проєкт «Інтегрована підтримка ментального здоров’я для уразливих груп населення», ініціатором якого є громадська організація «Світло надії», реалізується у Кременчуцькій, Білоцерківській, Глобинській, Диканській, Козельщинській, Лубенській, Миргородській, Опішнянській та Шишацькій громадах.

Також у шести громадах області проводять заходи із поліпшення ментального здоров’я.

На засіданні також обговорили діяльність центрів життєстійкості, які нині працюють у восьми громадах області, зокрема й у Кременчуці.

Нагадаємо, у Кременчуці на вулиці Шевченка, 64 працює центр життєстійкості «Місце сили», у якому жителі міста можуть отримати підтримку та нові можливості для розвитку.

Також нещодавно у місті відкрився Ресурсний центр для жінок та дівчат. Це безпечний простір, де жінки та дівчата зможуть відновити фізичний та емоційний стан, розкрити творчий потенціал, отримати психологічну підтримку, юридичну консультацію та кваліфіковану допомогу у випадку гендерно зумовленого чи домашнього насильства.