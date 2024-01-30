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Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці відкрився ресурсний центр для жінок та дівчат

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 164

 

Тут безоплатно надаватимуть соціальні, психологічні та бридичні послуги жінкам будь-якого віку

У Кременчуці відкрився Ресурсний центр для жінок та дівчат. Про це повідомляє пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Це безпечний простір, де жінки та дівчата зможуть відновити свій фізичний та емоційний стан, розкрити творчий потенціал, отримати психологічну підтримку, юридичну консультацію та кваліфіковану допомогу у випадку гендерно зумовленого чи домашнього насильства.

Центр відкрився за ініціативи Благодійної організації «Світло надії» та підтримки організації Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (UNICEF).  

 

Для нас це пріоритетний напрямок і ми розуміємо, що проблема лише збільшується, тому і шукаємо ресурси та можливості задля реалізації даної проблеми. Сюди може прийти будь-яка жінка, взяти участь у заходах, дізнатися інформацію та визначитися – чи була вона у такій ситуації, що з цим робити і головне – як не потрапити більше у таку ситуацію, – розповідає менеджерка програм «Світло надії» Вікторія Мірошниченко.

На території жіночого простору також є дитяча кімната, невдовзі працюватимуть логопед та арт-терапевт. На балансі ресурсного центру також є автомобіль, тож, за необхідності, жінок можуть забрати чи перевезти до лікарні.

Ментори центру гарантують повну анонімність та конфіденційність звернень для жінок.

Працює жіночий простір щоденно, з 9.00 до 19.00 за адресою вул. Університетська, 1.

Нагадаємо, у Кременчуці на вулиці Шевченка, 64 працює центр життєстійкості «Місце сили», у якому жителі міста можуть отримати підтримку та нові можливості для розвитку.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук центр жінки дівчата допомога підтримка
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