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Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують реконструювати гуртожиток за понад 32 млн грн

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

 

Гроші на ремонт надали з гранту

Комунальне госпрозрахункове житлово-експлуатаційне підприємство «Автозаводське» планує реконструювати гуртожиток на вул. Троїцькій 71/73 до середини червня 2024 року. Очікувана вартість робіт сягає понад 32 млн грн.

Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Аукціон має розпочатись з 1 лютого — нині триває період подання тендерних пропозицій. Приблизно в середині лютого КГЖЕП «Автозаводське» має підписати договір з переможцем аукціону, тобто капітальний ремонт всієї будівлі підрядник повинен виконати за 4 місяці. Загальна площа гуртожитку складає 5,5 тис. м2.

У роз’ясненні до процедури підприємство заявило, що кінцевий термін завершення робіт на об'єкті встановлений грантовим договором. Гроші на ремонт надали з гранту.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кременчук взяв у комунальну власність будівлю «Укртранснафти». Раніше у мерії повідомляли про наміри віддати житлові площі під квартири внутрішньо переміщеним особам, під соціальне житло та під службові квартири.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: google maps
Теги: гуртожиток КГЖЕП Автозаводське Укртранснафта
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