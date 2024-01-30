«На щиті» додому повертається військовий із Кременчуччини Валерій Бірюков

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Загинув військовослужбовець тиждень тому у бою на Донеччині

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Глобинської громади Кременчуцького району Валерій Бірюков. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Другого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Валерій був мобілізований до лав Збройних сил України у грудні 2022 року, служив на посаді командира відділення зенітного ракетного взводу 1 аеромобільного батальйону військової частини А4350 (46 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ).

Останній бій військовослужбовець прийняв 23 січня у населеному пункті Мар'їнка на Донеччині — у результаті авіаційного обстрілу отримав травми, несумісні з життям.

Про дату та час прощання з полеглим захисником поки не повідомляється.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.