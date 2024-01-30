З початку року 575 родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 139

А від початку реалізації програми доступною кредитною програмою скористалися вже майже 7 тисяч родин

За січень 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму 1 млрд грн. А від початку дії програми доступні кредити отримали вже понад 6 900 родин на загальну суму 10,4 млрд грн. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

— Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 6 900 українських родин на 10,4 млрд грн. Лише за перший місяць поточного року банки видали іпотечних кредитів на 1 млрд грн 575 родинам. Третина з них отримані на умовах масової іпотеки — під 7%. Такий кредит можуть взяти всі українці, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов. Водночас військові, медики, педагоги й науковці можуть взяти кредит за програмою на пільгових умовах — під 3%, — зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 169 кредитів на 289 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 88 військовослужбовців та силовиків, 12 педагогів, 11 медиків та 2 науковці;

кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.

Найчастіше минулого тижня кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (131 кредит). На первинному ринку (у забудовника) за програмою єОселя придбано лише 35 квартир. Три кредити взяли на купівлю квартир, які будується.

В Мінекономіки нагадують, що скористатись програмою доступного кредитування єОселя можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Зазначимо, що з 1-го січня 2024 року до програми пільгового іпотечного кредитування єОселя уряд вніс зміни. Зокрема, для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих дозволено придбання квартир за цією програмою у Києві та обласних центрах у будинках не старше 10 років, замість 3-х років, як це було раніше. В інших населених пунктах обмеження по віку будинків для цих категорій повністю зняти.

Друга зміна передбачає, що відтепер позичальники зможуть купувати не тільки квартири, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіші за 3 роки.

Програма єОселя почала діяти з жовтня 2022 року. Зараз її модернізували та адаптували до потреб воєнного часу. Її мета — допомогти українцям отримати власне житло.

Реалізація програми відбувалася у два етапи:

з жовтня 2022 року — іпотечний кредит під 3% можуть отримувати військові, правоохоронці, педагогічні і медичні працівники, науковці.

з початку 2023 року — доступна іпотека стала відкритою для всіх українців, які можуть взяти кредит на придбання житла під 7% річних.

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло».

Банками-партнерами програми єОселя є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

Нагадаємо, перший кредит у рамках програми під 3% річних отримала сім’я 24-річного поліціянта з Кременчука у жовтні 2022 року.