Приватбанк видав перший кредит на житло єОселя: його отримала сім'я з Кременчука

Державний Приватбанк видав перший пільговий кредит за державною програмою доступної іпотеки єОселя.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Перший кредит у рамках програми під 3% річних отримала сім'я 24-річного поліцейського з Кременчука. Приватбанк став партнером державної програми доступного кредитування житла єОселя на початку жовтня.
Зазначається, що за програмою єОселя громадяни мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% від вартості житла та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.
Цьогоріч учасниками програми можуть стати соціальні категорії:
У банку нагадали, що в рамках іпотечної програми єОселя протягом першого місяця дії програми подали 11 тисяч заявок, які обробляють банки. Мінцифри своєю чергою пропонує взяти участь у бета-тестуванні нової послуги єОселя в застосунку Дія.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер