Приватбанк видав перший кредит на житло єОселя: його отримала сім'я з Кременчука

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Державний Приватбанк видав перший пільговий кредит за державною програмою доступної іпотеки єОселя.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Перший кредит у рамках програми під 3% річних отримала сім'я 24-річного поліцейського з Кременчука. Приватбанк став партнером державної програми доступного кредитування житла єОселя на початку жовтня.

Зазначається, що за програмою єОселя громадяни мають можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% від вартості житла та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах.

Цьогоріч учасниками програми можуть стати соціальні категорії:

військовослужбовці ЗСУ за контрактом;

правоохоронці;

медики;

вчителі;

науковці.

У банку нагадали, що в рамках іпотечної програми єОселя протягом першого місяця дії програми подали 11 тисяч заявок, які обробляють банки. Мінцифри своєю чергою пропонує взяти участь у бета-тестуванні нової послуги єОселя в застосунку Дія.