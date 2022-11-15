На Полтавщині у згорілому будинку знайшли тіло 80-річного чоловіка

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 161

Сьогодні,15 листопада, близько 1-ї години ночі до відділення №3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції Полтавщини надійшло повідомлення від жителя Гоголівської громади, що по вулиці Сонячній у селищі Гоголеве горить будинок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

— Отримавши інформацію про пожежу, на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, спеціалісти-криміналісти та працівники ДСНС. Після локалізації вогню рятувальниками, у будинку поліцейські виявили тіло 80-річного власника помешкання. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, — розповів Юрій Ігнатченко, старший слідчий Миргородського райвідділу поліції.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що вчора на Полтавщині знайшли обгорілі тіла подружжя.