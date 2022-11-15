На Полтавщині у згорілому будинку знайшли тіло 80-річного чоловіка

Сьогодні,15 листопада, близько 1-ї години ночі до відділення №3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції Полтавщини надійшло повідомлення від жителя Гоголівської громади, що по вулиці Сонячній у селищі Гоголеве горить будинок.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, що вчора на Полтавщині знайшли обгорілі тіла подружжя.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер