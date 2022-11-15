На Полтавщині у двох ДТП отримали травми пішохід і водій

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За два дні на дорогах Полтавщини сталися дві ДТП з двома травмованими. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Перша ДТП сталася 13 листопада, близько 23.00, по вулиці Пирятинське шосе в селі Тарасівка Гребінківської громади Лубенського району.

За попередньою інформацією слідства, 26-річний водій автомобіля BMW допустив наїзд на 48-річного пішохода. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід з тілесними ушкодженнями доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчими поліції Гребінківщини, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Друга ДТП сталася 14 листопада, близько 21-ї години, на 190 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський поблизу села Пишне Лубенської громади.

За інформацією слідства, легковий автомобіль ВАЗ під керуванням 47-річного водія зіткнувся з автомобілем Volkswagen Multivan під керуванням 35-річного водія, унаслідок чого водій автомобіля «ВАЗ» отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні.

— Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, — поінформували у поліції.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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