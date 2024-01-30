На Полтавщині ексдиректорка коледжу впроваджувала російські стандарти освіти – прокуратура

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Колишня директорка коледжу з Луганщини впроваджувала стандарти освіти Російської Федерації. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у березні 2022 року директорка проігнорувала наказ керівництва щодо переміщення навчального закладу на Полтавщину, в якому працювала, та прийняла пропозицію окупаційної влади.

Очоливши «філіал Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету», вона підшуковувала викладачів, організовувала навчальний процес та впроваджувала стандарти освіти РФ.

Окрім цього, директорка записувала агітаційні відеоролики, в яких глорифікувала владу «ЛНР».

Жінці вже повідомили про підозру у впровадженні стандартів освіти держави-агресора, а також глорифікації представників підконтрольних РФ самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, що протягом минулого року на Полтавщині вирок за держзраду отримали 19 громадян.