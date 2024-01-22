Протягом минулого року на Полтавщині вирок за держзраду отримали 19 громадян

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 212

Також покарання понесли 49 осіб, які виправдовували збройну агресію, а також 16 колаборантів

Протягом минулого року на Полтавщині 80 людей отримали вироки за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Про це інформує пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За 2023 рік до кримінальної відповідальності притягнули:

49 осіб, які виправдовували збройну агресію РФ проти України;

19 — за державну зраду;

16 — за колабораційну діяльність.

Також на потреби Збройних Сил України перерахували суму застав кримінальних проваджень у розмірі 920 тисяч гривень, передали 16 автомобілів, 15 одиниць стрілецької зброї, понад 5 тис. набоїв та інших боєприпасів. Усі ці речі проходили як речові докази у справах.

Нагадаємо, фахівці Служби Безпеки України викрили у Горішніх Плавнях трьох агітаторів, які публічно закликали до захоплення окупантами територій України, виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини, а також популяризували окупаційні російські угруповання. Також нещодавно у Полтаві затримали агента зовнішньої розвідки РФ, який готував інформаційні диверсії проти України та писав статті на замовлення для російських інтернет-видань.







