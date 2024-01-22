На Кременчуччині затримали чоловіка, який намагався обікрасти приватний будинок

20 січня близько 22.00 в одному з сіл Глобинської громади Кременчуцького району чоловік намагався пограбувати приватний будинок. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Злодія на своєму подвір'ї помітив господар будинку та викликав поліцію. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, кінолог зі службовою собакою та спеціалісти-криміналісти.
Сергій Джулай, начальник відділу поліції № 1 (Глобине) повідомив, що злодій спробував втекти, однак правоохоронцям вдалося його затримати.
Крадієм виявився житель іншої області, який уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Слідчі виявили у нього речові докази та затримали чоловіка.
Йому можуть інкримінувати у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Злочинцю загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно жителя Кременчука, який викрав документи співмешканки та, прикинувшись правоохоронцем, обікрав пенсіонера, засудили на 5 років позбавлення волі.
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