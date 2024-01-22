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Надзвичайні новини

На Кременчуччині затримали чоловіка, який намагався обікрасти приватний будинок

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 338

 

Помітив злодія господар будинку, він же і викликав поліцію

20 січня близько 22.00 в одному з сіл Глобинської громади Кременчуцького району чоловік намагався пограбувати приватний будинок. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Злодія на своєму подвір'ї помітив господар будинку та викликав поліцію. На місце події виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, кінолог зі службовою собакою та спеціалісти-криміналісти.

Сергій Джулай, начальник відділу поліції № 1 (Глобине) повідомив, що злодій спробував втекти, однак правоохоронцям вдалося його затримати.

Крадієм виявився житель іншої області, який уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Слідчі виявили у нього речові докази та затримали чоловіка

Йому можуть інкримінувати у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Злочинцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно жителя Кременчука, який викрав документи співмешканки та, прикинувшись правоохоронцем, обікрав пенсіонера, засудили на 5 років позбавлення волі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Глобино крадіжка поліція затримання
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