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Надзвичайні новини

У Кременчуці на проспекті зіткнулися два легковики: рух ускладнений (доповнено)

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 365

 

Один з учасників ДТП — таксі

Сьогодні, 30 січня, близько 12.30, на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Відомо, що зіткнулися легковик Ford Edge та автомобіль таксі Toyota Prius.

Попередньо, обійшлось без постраждалих. На місці працюють патрульні.

Доповнено

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа». на місці працює патрульна поліція. Рух ускладнений.

 

Нагадаємо, що вчора у Миргороді зіткнулися два ВАЗи.

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Автор: Дарія Згура Фото: Роксолана Жукова
Теги: ДТП Кременчук
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