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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді зіткнулися два ВАЗи: постраждав пасажир

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 189

 

Травмованого госпіталізували

Вчора, 29 січня, о 15.45, у Миргороді, на перехресті вулиць Київської та Миргородських дивізій сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 2106, яким керував 30-річний мешканець Сумщини, зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21115, яким керував 56-річний житель Харківщини.

Внаслідок ДТП пасажир ВАЗ 2106 отримав травми, його ушпиталили.

 

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 27 січня у Карлівці водій легковика зіткнувся з велосипедистом. Постраждалого велосипедиста госпіталізували.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтавщина Миргород перехрестя
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