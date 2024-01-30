ВПО та українці, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу малозабезпеченим

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 191

Уряд розширив перелік категорій українців, які можуть отримувати від держави соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Раніше такий вид допомоги не призначався, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ) протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням на призначення цієї допомоги.

Згідно з повідомленням, фактично це унеможливлювало отримання допомоги по малозабезпеченості родинами внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переїхали та внаслідок цього втратили роботу, а також українцям, які повертаються в України з-за кордону після тривалого перебування там та ще не встигли працевлаштуватись в Україні.

Кабінет міністрів вирішив змінити цю ситуацію та 26 січня прийняв відповідну постанову, яка розширює можливості призначення допомогти малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у складній ситуації, могли отримати підтримку від держави.

Тож відтепер допомога строком на 6 місяців призначатиметься також:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ;

для родин внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок переїзду не працювали або не сплачували ЄСВ.

— Водночас аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування, — зазначили в Кабміні.

Якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, що не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності. Тобто мають або працевлаштуватись, або ж стати на облік в Державному центрі зайнятості, щоб їм допомогли знайти роботу, або, за потреби, допомогли пройти перенавчання та перекваліфікацію.

Яка сума виплат

Нагадаємо, допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, що наразі складає:

для працездатних осіб це — 55% прожиткового мінімуму (1665.4 грн);

для дітей — 140% (віком до 6 років — 3 588,2 грн, 6-18 років — 4 474,4 грн);

для осіб, які втратили працездатність — 100% (2 361 грн).

Розмір допомоги розраховується як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.