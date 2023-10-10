У 2024 році в Україні зростуть деякі види соціальних допомог: які та наскільки

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У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть прив’язані до цього параметру соціальні допомоги

Кабмін затвердив на своєму засіданні проєкт держбюджету на 2024 рік. Тепер його має розглянути та затвердити Верховна Рада. Згідно з запропонованим урядом проєктом держбюджету мінімальна зарплата в Україні зросте:

з 1 січня 2024 року — до 7100 грн;

з 1 квітня 2024 року — до 8000 грн.

А прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року зросте до 2920 грн.

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть прив’язані до цього параметру соціальні допомоги. Якщо прожитковий мінімум буде затверджений парламентом у розмірі 2920 грн, то розмір соціальних допомог становитиме:

Декретна допомога для жінок, які не працюють чи зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності — 757 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

до 6 років — 6407,5 грн (з інвалідністю — 8970,5 грн);

від 6 до 18 років — 7990 грн (з інвалідністю — 11 186 грн).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною:

до 6 років — 5126 грн;

від 6 до 18 років — 6392 грн.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Отже, максимальний розмір такої допомоги з 1 січня 2024 року становитиме:

для дітей віком до 6 років — 1281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 1598 грн.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більшою, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Таким чином, максимальний розмір допомоги становитиме 2920 грн.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:

для працездатних осіб (45 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб) — 1362,6 грн;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100 % відповідного прожиткового мінімуму) — 2361 грн;

для дітей — 130 %:

до 6 років — 3331,9 грн;

з 6 до 18 років — 4154,8 грн;

з 18 до 23 років (за умови навчання) — 3936,4 грн.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн;

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1888,8 грн;

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1416,6 грн;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1652,7 грн.

Розмір надбавки на догляд призначатимуть у таких розмірах:

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А — 200 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 4722 грн;

особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2361 грн;

одинокій особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду — 75 % відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 1770,75 грн;

на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А — 200 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 5163 грн;

на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років — 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 1281,5 грн;

на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А — 200 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 6392 грн;

на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 50 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку — 1598 грн.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги (у тому числі з надбавкою на догляд) проводиться органами соціального захисту населення без подання заяви особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років, яка отримує державну соціальну допомогу.