У 2024 році в Україні зростуть деякі види соціальних допомог: які та наскільки

У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть прив’язані до цього параметру соціальні допомоги
Кабмін затвердив на своєму засіданні проєкт держбюджету на 2024 рік. Тепер його має розглянути та затвердити Верховна Рада. Згідно з запропонованим урядом проєктом держбюджету мінімальна зарплата в Україні зросте:
А прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року зросте до 2920 грн.
У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть прив’язані до цього параметру соціальні допомоги. Якщо прожитковий мінімум буде затверджений парламентом у розмірі 2920 грн, то розмір соціальних допомог становитиме:
Декретна допомога для жінок, які не працюють чи зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності — 757 грн.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною:
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається в розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Отже, максимальний розмір такої допомоги з 1 січня 2024 року становитиме:
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більшою, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.
Таким чином, максимальний розмір допомоги становитиме 2920 грн.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме:
Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:
Розмір надбавки на догляд призначатимуть у таких розмірах:
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги (у тому числі з надбавкою на догляд) проводиться органами соціального захисту населення без подання заяви особою з інвалідністю з дитинства чи законним представником особи з інвалідністю з дитинства, визнаної недієздатною, та дитини з інвалідністю віком до 18 років, яка отримує державну соціальну допомогу.
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