Вчора ввечері у Кременчуці сталася різанина: 50-річний чоловік напав на 20-річного

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Ввечері, 9 жовтня, у Кременчуці, на вулиці Сергія Єфремова сталася різанина. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, на території одного з домоволодінь між 50-річним місцевим чоловіком, який вже мав проблеми із законом та 20-річним юнаком виник конфлікт внаслідок якого чоловік вдарив ножем хлопця та втік з місця події.

Вранці, 10 жовтня поліціянти розшукали чоловіка. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За інформацією лікарів, хлопця прооперували, його стан середньої тяжкості.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.