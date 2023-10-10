Україні доведеться підвищувати податки у разі затягування війни до кінця 2024 року – МВФ

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Нинішня програма фінансової допомоги Україні з боку західних партнерів розроблена з урахуванням закінчення війни до середини наступного року

Якщо війна затягнеться до кінця 2024 року, Україні доведеться розглянути запровадження додаткових фіскальних заходів, заявив голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в нашій країні Гевін Ґрей в інтерв’ю «NV».

- Коли ми розпочали створювати програми EFF, ми знали, що робимо це на тлі суттєвої невизначеності. З огляду на це ми розробили програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. Але ми передбачили й негативніший сценарій з тривалішою у часі війною, – зазначив голова місії МВФ.

За його словами, такий сценарій означає потребу у збільшенні зовнішнього фінансування для України, а також додаткових «політичних заходів». Грей додав, що вони вже обговорювалися з керівниками нашої країни.

- Якщо говорити загалом, постане потреба у додаткових фіскальних заходах, – підкреслив він.

В той самий час голова місії МВФ заявив, що у разі негативного сценарію буде збільшена і міжнародна допомога країні – до $140 млрд.

- Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про $115 млрд, а негативного – $140 млрд. Маю зауважити, що на додачу до коштів ззовні, українське керівництво мусить вживати політичних заходів, аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби. Ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів, – додав голова місії МВФ.

Він також зазначив, що українській владі треба посилити спроможність збирати доходи – як податкові, так і митні. А для цього, зокрема, необхідно відновити податкові перевірки.

Нагадаємо, що загальна сума видатків загального фонду державного бюджету України за січень-липень 2023 року становить 1640,1 млрд грн. З них 669,9 млрд грн, або 40,8% пішли на оплату праці. Більшість — на грошове утримання військовослужбовців. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 серпня 2023 року.

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