Двох хокеїстів «Кременчука» викликали до збірної України на кваліфікацію до Олімпіади-2026

Тренерський штаб збірної України з хокею визначився з остаточним списком гравців, які готуватимуться до лютневих матчів кваліфікації Олімпійських ігор 2026. Про це повідомила Федерація хокею України.
До складу увійшли 26 хокеїстів — три воротарі, 8 захисників, 15 нападників. Серед них два гравці «Кременчука» - захисник Денис Матусевич та нападник Віталій Лялька.
У порівнянні з розширеним складом гравців поменшало на 11 — частина з них складуть резерв збірної.
3 лютого команда Дмитра Христича в озвученому складі розпочинає підготовчий збір. У третьому раунді олімпійської кваліфікації синьо-жовті зіграють із командами Польщі, Південної Кореї та Естонії. Матчі цього квартету відбудуться у польському Сосновці з 8 по 11 лютого 2024 року.
З відбірного квартету лише одна команда пройде далі у фінальний раунд олімпійської кваліфікації. Фінальний раунд — ще один груповий етап. Тільки найкращі команди у кожному з квартетів проб’ються безпосередньо на олімпійський турнір у Мілані, який відбудеться у лютому 2026 року.
Нагадаємо, у 2023 році капітан хокейної команди «Кременчук» Віталій Лялька очолив рейтинг 10 найкращих бомбардирів Кубка України.
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