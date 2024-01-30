Двох хокеїстів «Кременчука» викликали до збірної України на кваліфікацію до Олімпіади-2026

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 77

Тренерський штаб збірної України з хокею визначився з остаточним списком гравців, які готуватимуться до лютневих матчів кваліфікації Олімпійських ігор 2026. Про це повідомила Федерація хокею України.

До складу увійшли 26 хокеїстів — три воротарі, 8 захисників, 15 нападників. Серед них два гравці «Кременчука» - захисник Денис Матусевич та нападник Віталій Лялька.

У порівнянні з розширеним складом гравців поменшало на 11 — частина з них складуть резерв збірної.

Склад збірної України з хокею:

Воротарі: Богдан Дьяченко (Сокіл), Едуард Захарченко (Дніпро), Сергій Писаренко (Kaunas City, Литва)

Богдан Дьяченко (Сокіл), Едуард Захарченко (Дніпро), Сергій Писаренко (Kaunas City, Литва) Захисники: Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Філіп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща), Євген Ратушний (Дніпро), Віталій Андрійків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Ігор Мережко (H) Денис Матусевич (Кременчук), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)

Нападники: Олександр Пересунько (HK Poprad, Словаччина), Данило Трахт (Lukko, Фінляндія), Денис Бородай (Сокіл), Віктор Захаров (Сокіл), Вадим Мазур (Сокіл), Володимир Чердак (Сокіл), Андрій Деніскін (Unia Oswiecim), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Олексій Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словаччина), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція), Микита Сидоренко (Дніпро), Ярослав Панченко (Київ Кепіталз), Віталій Лялька (Кременчук), Ілля Коренчук (GKS Tychy, Польща), Іларіон Купріянов (HC Dukla Jihlava, Чехія)

3 лютого команда Дмитра Христича в озвученому складі розпочинає підготовчий збір. У третьому раунді олімпійської кваліфікації синьо-жовті зіграють із командами Польщі, Південної Кореї та Естонії. Матчі цього квартету відбудуться у польському Сосновці з 8 по 11 лютого 2024 року.

З відбірного квартету лише одна команда пройде далі у фінальний раунд олімпійської кваліфікації. Фінальний раунд — ще один груповий етап. Тільки найкращі команди у кожному з квартетів проб’ються безпосередньо на олімпійський турнір у Мілані, який відбудеться у лютому 2026 року.

Нагадаємо, у 2023 році капітан хокейної команди «Кременчук» Віталій Лялька очолив рейтинг 10 найкращих бомбардирів Кубка України.