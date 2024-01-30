На Полтавщині автомобіль наїхав на 85-річну пішоходку

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Вчора, 29 січня, близько 16.45, у селі Щербані Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen LT 35, яким керував 31-річний чоловік, наїхав на 85-річну місцеву мешканку.

Жінку з травмами госпіталізували.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 27 січня у Карлівці водій легковика зіткнувся з велосипедистом. Постраждалого велосипедиста госпіталізували.