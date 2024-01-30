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Кременчук, Освіта

Кременчужани перемогли в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 117

 

Участь брали учні та вчителі

Визначили переможців обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, серед яких є кременчужани. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Цьогоріч у ньому взяли участь представники учнівської молоді із 30 територіальних громад, 6 закладів освіти обласного підпорядкування, учні професійних (професійно-технічних) закладів освіти, студентська молодь із 5 закладів вищої освіти Полтави та 19 закладів фахової передвищої освіти. Переможцями стали 45 людей, 33 із яких представлятимуть Полтавську область на загальнонаціональному етапі 3 лютого 2024 року.

Серед переможців — Лілія Берко з Наукового ліцею «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» Полтавської обласної ради та Олександра Алексєєва з Кременчуцького вищого професійного училища № 7.

Високі результати: у Кременчуці нагородили переможців МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіад

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Автор: Дарія Згура
Теги: конкурс переможці обласний етап
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