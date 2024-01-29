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30 січня у Кременчуці обмежать рух по Крюківському мосту

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 258

 

Рух буде обмежений з 8.30 до 16.30

Завтра, 30 січня, з 8.30 до 16.30, у Кременчуці комунальне підприємство «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проводитиме ремонт проїзної частини на Крюківському мосту. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

На час ремонтних тимчасово буде обмежений рух транспорту по мосту з перекриттям однієї смуги та організоване регулювання дорожнього руху.

— Звертаємо увагу водіїв автотранспорту та громадян, які користуються поїздками через мостовий перехід, на необхідність врахувати це під час планування своїх поїздок, оскільки рух по мосту у цей час буде ускладнено, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулого разу через ремонт рух по Крюківському мосту обмежували в листопаді.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Крюківський міст ремонт доріг перекриття руху
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