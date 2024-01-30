Сьогодні поблизу Кременчука пролунає вибух у кар'єрі

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений
Сьогодні, 30 січня, о 12.00 у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений на час після закінчення тривоги або інші дати. За необхідності Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу.
Нагадаємо, що у 2022 році Ferrexpo забезпечила $182 мільйони доходу місцевим і регіональним постачальникам.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.