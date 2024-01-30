Сьогодні поблизу Кременчука пролунає вибух у кар'єрі

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 164

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений

Сьогодні, 30 січня, о 12.00 у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Зберігайте спокій та попередьте своїх близьких», — йдеться в повідомленні.

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений на час після закінчення тривоги або інші дати. За необхідності Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу.

Нагадаємо, що у 2022 році Ferrexpo забезпечила $182 мільйони доходу місцевим і регіональним постачальникам.