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Майже 2 мільйони готівкою. Екскерівник Кременчуцького РТЦК та СП Роман Сушко задекларував свої доходи

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 499 Коментарів: 1

 

Про нерухомість, транспорт, заробітну плату та грошові заощадження

Колишній начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП, полковник запасу Роман Сушко подав декларацію про доходи за 9 місяців 2023 року. Як членів своєї родини, військовий вказав дружину Лілію Сушко та сина Назарія.

Нагадаємо, керівника територіального центру Романа Сушка звільнили у вересні минулого року.

Про нерухомість, транспорт, заробітну плату та грошові заощадження екскерівника Кременчуцького ТЦК — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Нерухомість

У 2022 та 2023 роках Роман Сушко став власником двох земельних ділянок загальною площею майже 15 тисяч м² у Піщанській громаді. З лютого минулого року він володіє приміщенням площею понад 500 м². 

Лілія Сушко має квартиру, загальною площею 70 м² та землю у Кременчуцькій громаді площею понад 1 тис. м². Також військовий володіє квартирою разом зі своєю родичкою Людмилою Сушко та має землі в Кременчуці площею 600 м².

Транспорт

У 2021 році Лілія Сушко стала власницею Nissan Qaushqai 2019 року випуску. Як вказано у декларації, вартість придбаної машини становить 70 тисяч гривень.

Доходи і заощадження

За 9 місяців роботи у 2023 році на посаді керівника Кременчуцького ТЦК Роман Сушко отримав 1 млн 271 тис. 570 грн. Також Роман Сушко отримав пенсію в розмірі 101 тис. 795 грн. У готівці Роман Сушко тримає 1,8 млн грн. 

Додамо, що за 2022 рік полковник вказав заробітну плату в розмірі 624 тис. 440 грн. Своєю чергою Лілія Сушко, працюючи в Автозаводській районній адміністрації Кременчуцької міської ради, за 2022 рік заробила 226 тис. 471 грн.

Як раніше розповідав начальник Полтавського обласного ТЦК та СП Олексій Трофіменко, наразі Роман Сушко судиться з обласним ТЦК відповідно своєї діяльності на колишній посаді керівника Кременчуцького ТЦК. Він додав, що це не пов’язано з питанням мобілізації — це суто особисті питання.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: декларація військкомат ТЦК та СП Роман Сушко
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Коментарі: 1

792
Andron777:
Сьогодні, 10:37

А як це? Максимальна пенсія в Україні за 2023 це 20 930 грн на місяць, а сушко отримав 101 тис. 795 грн.


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