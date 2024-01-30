Отримав вирок кременчужанин, який влаштував вибух газу у багатоповерхівці на проспекті Свободи

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1

24 січня Крюківський райсуд м. Кременчука виніс вирок кременчужанину, який навмисно влаштував вибух газу у багатоповерхівці на проспекті Свободи.

Нагадаємо, ввечері 26 лютого 2023 року у багатоповерхівці на проспекті Свободи, 16 вибухнув газ. Як виявилося, 46-річний чоловік, який працює слюсарем-ремонтником ТОВ «НВЦ «Спецтехномаш», перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився зі своєю дружиною. Він перерізав ножем шланг, який з'єднував газову плиту та трубу, по якій йде газопостачання до квартири. Через деякий час після цього, використовуючи запальничку, запалив полум'я, що і стало причиною вибуху. Тоді чоловік втік.

Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та стельові плінтуси у трьох квартирах, по стінах пішли тріщини, між двома квартирами відбулося руйнування міжквартирної перегородки. За підрахунками фахівців, сума збитків склала 159 751 грн. Повилітали й вікна у під'їзді.

У ході досудового слідства обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 270-1 (Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, вчинене загальнонебезпечним способом) Кримінального Кодексу України.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки, але замінив його роком іспитового строку. Крім того, підривник має сплатити на користь держави судові витрати за проведення експертизи у 41 108 грн. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.