Календар городника: що і коли садити у лютому

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 135

Кожному садівникові необхідно виконати чимало підготовчих робіт, щоб отримати щедрий врожай. Коли сіяти насіння у теплицю чи на розсаду у лютому 2024, враховуючи фази місяця, читайте у посівному календарі від «Для Дому і Сім'ї»

Сприятливі дні висіву насіння в лютому: зелень, салат — 11-12, 15-21

огірки — 11-12, 15-21

томати — 11-12, 15-21

баклажани — 11-12, 15-21

перець — 11-12, 15-21

кавун, диня — 11-12, 15-21

кабачки, патисони, гарбузи — 11-12, 15-21

редис, редька, дайкон — 1-8, 26-29

квасоля, горох, боби — 1-8, 26-29

капуста цвітна, білоголова — 11-12, 15-21

цибуля — 1-8, 26-29

петрушка, селера коренева — 1-8, 26-29. Несприятливі дні висіву насіння в лютому: 9, 10, 24, 25.





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