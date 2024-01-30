Календар городника: що і коли садити у лютому
Сьогодні, 07:45
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Кожному садівникові необхідно виконати чимало підготовчих робіт, щоб отримати щедрий врожай. Коли сіяти насіння у теплицю чи на розсаду у лютому 2024, враховуючи фази місяця, читайте у посівному календарі від «Для Дому і Сім'ї»
Сприятливі дні висіву насіння в лютому:
- зелень, салат — 11-12, 15-21
- огірки — 11-12, 15-21
- томати — 11-12, 15-21
- баклажани — 11-12, 15-21
- перець — 11-12, 15-21
- кавун, диня — 11-12, 15-21
- кабачки, патисони, гарбузи — 11-12, 15-21
- редис, редька, дайкон — 1-8, 26-29
- квасоля, горох, боби — 1-8, 26-29
- капуста цвітна, білоголова — 11-12, 15-21
- цибуля — 1-8, 26-29
- петрушка, селера коренева — 1-8, 26-29.
Несприятливі дні висіву насіння в лютому: 9, 10, 24, 25.
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