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Календар городника: що і коли садити у лютому

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 135

Кожному садівникові необхідно виконати чимало підготовчих робіт, щоб отримати щедрий врожай. Коли сіяти насіння у теплицю чи на розсаду у лютому 2024, враховуючи фази місяця, читайте у посівному календарі від «Для Дому і Сім'ї»

Сприятливі дні висіву насіння в лютому:

  • зелень, салат  — 11-12, 15-21
  • огірки — 11-12, 15-21
  • томати — 11-12, 15-21
  • баклажани — 11-12, 15-21
  • перець — 11-12, 15-21
  • кавун, диня — 11-12, 15-21
  • кабачки, патисони, гарбузи — 11-12, 15-21
  • редис, редька, дайкон — 1-8, 26-29
  • квасоля, горох, боби — 1-8, 26-29
  • капуста цвітна, білоголова — 11-12, 15-21
  • цибуля — 1-8, 26-29
  • петрушка, селера коренева — 1-8, 26-29.

Несприятливі дні висіву насіння в лютому: 9, 10, 24, 25.



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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї календар городника садимо город у лютому рассада
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