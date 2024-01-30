На Полтавщині чоловік під виглядом поліціянта «вилучив» у пенсіонера гроші, але його здала співмешканка

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 398

Шахрай вказав пенсіонеру, щоб той власноруч письмово зазначив, що не заперечує проти проведення обшуку у квартирі та вилучення коштів

На Полтавщині чоловік під виглядом поліціянта провів обшук і «вилучив» у пенсіонера гроші. Вирок йому виніс Крюківський районний суд м. Кременчука.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець села Бродщина Кобеляцького району Полтавської області раніше вже був судимий 7 разів і знаходився на іспитовому строку.

10 жовтня 2023 року працівники поліції запросили обвинуваченого бути понятим при проведенні обшуку у квартирі пенсіонера. Під час цього обшуку чоловік побачив у власника квартири гроші, які вирішив привласнити. Тоді він вкрав у власниці квартири, у якій жив, її прострочений закордонний паспорт.

24 жовтня 2023 року близько 15.20 зловмисник постукав у вхідні двері квартири пенсіонера, представився йому співробітником Національної поліції України й сказав, що проведе обшук. Замість службового посвідчення правоохоронця він показав потерпілому вкрадений закордонний паспорт, а також як дозвіл для проведення обшуку надав вирок Крюківського районного суду м. Кременчука стосовно іншої людини. Пенсіонер повірив зловмиснику і надав йому доступ до помешкання.

«Поліціянт» знайшов у шухляді комода 6000 гривень та 300 доларів США, що, згідно з курсом Національного банку України на 24 жовтня 2023 року, становило 10 967 гривень. Ці 16 967 грн шахрай забрав собі, сказавши пенсіонеру, що вилучає гроші. При цьому зловмисник навіть вказав пенсіонеру, щоб той власноруч письмово зазначив, що не заперечує проти проведення обшуку та вилучення коштів.

19 квітня 2023 року Крюківський районний суд м. Кременчука своєю ухвалою встановив адміністративний нагляд за обвинуваченим на 1 рік зі встановленням обмежень:

реєстрація в територіальному підрозділі поліції за місцем мешкання кожного понеділка;

заборона перебувати в закладах громадського харчування та інших місцях, де реалізуються спиртні напої на розлив;

заборона залишати місце мешкання з 21.00 до 5.00 наступного дня.

Але з 24 жовтня 2023 року чоловік залишив місце проживання і не приходив до територіального підрозділу поліції щопонеділка. Натомість обвинувачений поїхав без дозволу та відому поліції у Полтаву, де познайомився з жінкою, орендував разом з нею житло у селі Верхоли Полтавського району на крадені кошти. Але згодом з цією жінкою посварився і вона викликала поліціянтів, які затримали шахрая, встановивши його особу.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Суд кваліфікував його дії:

за ч. 3 ст. 357 Кримінального Кодексу України як незаконне заволодіння важливими особистими документами шляхом вільного доступу;

за ч. 1 ст. 353 КК України, тобто самовільне присвоєння владних повноважень, поєднаним із вчиненням суспільно-небезпечних діянь;

за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно;

за ст. 395 КК України як самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду.

Вчинення злочину щодо людини похилого віку та рецидив кримінальних правопорушень стали обставинами, які обтяжують покарання.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Але до цього частково приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком Крюківського районного суду м. Кременчука. Тож остаточне покарання — 5 років 1 місяць позбавлення волі. Аби обвинувачений не переховувався від суду та не вчинив нове кримінальне правопорушення, до набрання вироком законної сили його триматимуть під вартою. Крім того, він має покрити процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 2868 грн.