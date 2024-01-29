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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі дзюдоїсти вибороли призові місця на змаганнях на Хмельниччині

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 91

 

Загалом у змаганнях взяли участь понад 230 спортсменів з різних областей України

Спортсмени Кременчука здобули призові місця на змаганнях із дзюдо. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

За результатами юні кременчужани посіли:

  • І місце — Єва Волошина та Демʼян Черніков;
  • ІІ місце — Віталій Поздняков;
  • ІІІ місце — Поліна Головченко, Назар Лисенко, Богдан Заболотний, Матвій Шамрай.

Місто традиційно представляли вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо.

Змагання відбувалися на минулих вихідних у Хмельницькій області. До них долучилися понад 230 спортсменів із різних областей України.

Підготували кременчуцьких дзюдоїстів до змагань тренери Андрій Волошин та Микола Картошкін.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі дзюдоїсти повернулися з медалями із Міжнародного турніру, який проходив у Польщі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчук офіційний
Теги: спорт змагання дзюдо
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