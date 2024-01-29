Кременчуцькі дзюдоїсти вибороли призові місця на змаганнях на Хмельниччині

Спортсмени Кременчука здобули призові місця на змаганнях із дзюдо. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
За результатами юні кременчужани посіли:
Місто традиційно представляли вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо.
Змагання відбувалися на минулих вихідних у Хмельницькій області. До них долучилися понад 230 спортсменів із різних областей України.
Підготували кременчуцьких дзюдоїстів до змагань тренери Андрій Волошин та Микола Картошкін.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі дзюдоїсти повернулися з медалями із Міжнародного турніру, який проходив у Польщі.
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