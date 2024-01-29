Хто з кременчужан має право на компенсацію проїзду на міжміських та міжобласних маршрутах

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

З 1 січня 2024 року члени загиблих (померлих) захисників і захисниць України мають право на відшкодування проїзду автотранспортом на міжміських та міжобласних маршрутах. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Для отримання відшкодування кременчужанам необхідно не пізніше року з дня здійснення поїздки звернутися до ЦНАПу та замовити послугу 58/59-55. Детальніше дізнатися про послугу, а також ознайомитися із переліком документів, необхідних для відшкодування коштів, можна на сайті установи за посиланням.

Компенсація проїзду відбуватиметься з обласного бюджету відповідно до рішення Полтавської обласної ради.

Також отримати додаткову компенсацію на проїзд можуть такі категорії громадян:

постраждалі учасники Революції Гідності;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи (не більше однієї особи);

особи з інвалідністю та діти з інвалідністю (в період з 01 жовтня до 15 травня);

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи) (в період з 01 жовтня до 15 травня);

діти з багатодітних сімей;

батьки військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження військової служби;

військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

члени сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.

Отримати консультації щодо замовлення послуг можна за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88.

Нагадаємо, у 2024 році на перевезення пільгових категорій населення Кременчуцька міська рада планує виділити 325 млн 776 тис. 784 грн.