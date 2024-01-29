Гірники Ferrexpo виставою «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» вдруге зібрали понад 250 000 гривень на підтримку військових

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13 і 20 січня в Горішніх Плавнях відбулися прем'єри мюзиклу «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», який був поставлений корпоративним театром Ferrexpo. Ця постановка, інсценована за мотивами повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом», залучила до свого складу 52 актори та акторки, які є працівниками гірничо-збагачувальних комбінатів Ferrexpo та підприємств-підрядників. За підсумками вистав вдруге зібрано понад 250 000 гривень, які, після врахування податків та зборів, будуть спрямовані на підтримку українських захисників та захисниць, що виборюють незалежність України в Збройних силах.

Організована театром Ferrexpo подія викликала великий ажіотаж публіки: ані в партері, ані на балконі не залишилося вільних місць. Свій талант продемонстрували актори, які здебільшого не мали досвіду виступів на великій сцені. Як зазначають організатори, корпоративний театр об'єднав звичайних робітників, офісних працівників та керівників різних ланок підприємств Горішніх Плавнів.

У постановку були включені народні пісні в сучасному виконанні. Також у виставі використана оригінальна композиція групи Kalush, переосмислена авторами. Для композицій мюзиклу використовуються музичні мотиви із історичної скарбниці іноземних народів, і це стало справжнім творчим експериментом. Автори втілили аранжування колядок, використовуючи маракаси, які є ударним інструментом африканського походження. Крім того, деякі різдвяні композиції були виконані з додаванням мелодій, які асоціюються з музичною культурою країн Сходу.

Костюми для вистави шили самі актори, а декорації виготовляли колеги із цехів Полтавського ГЗК

Глядачі високо оцінили цей експеримент та відчули ритм музики, активно плескаючи в долоні в такт мелодіям.

«Ми прагнули сучасності. Метою була робота, яка відповідає запиту молоді, наповнена. енергійними музичними номерами, осучасненими жартами. Воліли показати, що Україна є частиною великого світу. Хоча ми дуже любимо свої рідні мотиви, але також із задоволенням сприймаємо культуру інших народів, співаємо, танцюємо і радіємо під музику інших країв», — розповідає кураторка проєкту Олена Цебінога, бізнес-партнерка з управління персоналом Полтавського ГЗК.

Режисером-постановником вистави є Владислав Шевченко, головний режисер обласного театру імені Миколи Гоголя, заслужений діяч мистецтв України. Музику до сольних номерів створила головна хормейстерка обласного театру Наталія Зайко, а тексти пісень стали спільною роботою Владислава Шевченка та Наталії Зайко.

Автори вистави також переосмислили традиційний український костюм. Глядачі побачили як поєднання елементів, притаманних зображуваній добі, так і зразки вбрання, що належать до інших часів та культур.

Вистава вражала світловими та музичними ефектами

Підготовка до постановки тривала чотири місяці. Учасники театру збиралися на репетиції кілька разів на тиждень. Декорації для вистави були виготовлені їхніми колегами з дробильно-збагачувальної фабрики, цеху виробництва окатків, служби внутрішньої логістики та ливарно-механічного цеху Полтавського ГЗК. Більшість костюмів було пошито акторами власноруч.

Наприкінці другої вистави голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус, який із задоволенням долучився до перегляду, зазначив, що завдяки цьому мюзиклу глядачі поринули в казку передріздвяної ночі.

«Якби я не знав, що ви — працівники Ferrexpo, нізащо б не повірив, що на сцені аматори. Ваша майстерність вражає, костюми й декорації — просто неймовірні. А чого варті спецефекти!» — зазначив керівник підприємства.

Віктор Лотоус підкреслив, що найголовнішим є те, що вистава благодійна, а отже всі кошти, вторговані за продаж квитків, будуть спрямовані на підтримку захисників і захисниць України, які невтомно виборюють нашу незалежність.

«Скільки наполегливої праці та часу було вкладено, щоб проєкт відбувся на високому рівні», — ділиться враженнями одна з глядачок пані Наталя, — «Це чудова форма самореалізації. І це дуже важливо з огляду на емоційний і психологічний стан людей у наш час. Безумовно, у цього театру велике майбутнє».

Довідка. FerroTale — це театральний колектив компанії Ferrexpo, який був створений 26 січня 2023 року із працівників і працівниць гірничодобувних підприємств. До команди FerroTale входять близько 100 людей. Під час цієї вистави на сцені грали 52 актори-аматори. З постановками театру допомогає команда Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. У репертуарі колективу вже 2 вистави: «За двома зайцями», яку показували горішньоплавнянам до Дня працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості, та «Ніч перед Різдвом», яку показували цьогоріч на різдвяно-новорічні свята. Проєкт є благодійним. Кошти, вторговані за продаж квитків, спрямовують на потреби Збройних сил України.