4 грудня обмежать рух автотранспорту по Крюківському мосту

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4 грудня обмежать рух автотранспорту по Крюківському мосту. Про це інформує ВП «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».

У цей день з 8.00 до 16.00 частково перекриють одну смугу автопроїжджої частини мосту через річку Дніпро, бо проводитимуть аварійні роботи з ремонту деформаційних стиків.

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, також частково обмежили рух через міст.