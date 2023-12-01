4 грудня обмежать рух автотранспорту по Крюківському мосту. Про це інформує ВП «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця».
У цей день з 8.00 до 16.00 частково перекриють одну смугу автопроїжджої частини мосту через річку Дніпро, бо проводитимуть аварійні роботи з ремонту деформаційних стиків.
Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, також частково обмежили рух через міст.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.