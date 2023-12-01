Став відомий графік, за яким керівництво Кременчука прийматиме громадян у грудні

Пресслужба мерії опублікувала графік, за яким у грудні керівництво виконавчого комітету Кременчуцької міської ради прийматиме громадян з особистих питань.
|
Дата та час прийому
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Посада
|
Місце прийому
|
4.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Шаповалов Руслан Васильович
|
Керуючий справами виконкому міської ради
|
Приміщення контакт-центру № 24 (вул. Республіканська, 81)
|
5.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Усанова Ольга Петрівна
|
Заступник міського голови
|
Приміщення контакт-центру № 4 (пров. Гостомельський, 22)
|
11.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Москалик Іван Володимирович
|
Заступник міського голови – Директор департаменту житлово-комунального господарства
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|
Приміщення контакт-центру № 13 (вул. Юрія Кондратюка, 18)
|
12.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Проценко Руслан Олександрович
|
Заступник міського голови
|
Приміщення контакт-центру № 6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2)
|
13.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Кравченко Дмитро Васильович
|
Заступник міського голови
|
Приміщення КЗК «Кременчуцький міський палац культури» (бульвар Українського Відродження, 2)
|
14.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Гриценко Юрій Васильович
|
Секретар міської ради
|
Приміщення контакт-центру №20 (вул. Івана Приходька, 36)
|
18.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Шаповалов Руслан Васильович
|
Керуючий справами виконкому міської ради
|
Приміщення контакт-центру № 8 (просп. Свободи, 150)
|
21.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Москалик Іван Володимирович
|
Заступник міського голови – Директор департаменту житлово-комунального господарства
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|
Приміщення контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73)
|
25.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Усанова Ольга Петрівна
|
Заступник міського голови
|
Приміщення ліцею № 4 (вул.Університетська, 13)
|
26.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Кравченко Дмитро Васильович
|
Заступник міського голови
|
Приміщення контакт-центру № 5 (вул. Олексія Древаля, 101)
|
27.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Проценко Руслан Олександрович
|
Заступник міського голови
|
Приміщення контакт-центру № 22 (вул. Івана Приходька, 91)
|
28.12.2023
з 16.00
до 17.00
|
Гриценко Юрій Васильович
|
Секретар міської ради
|
Приміщення контакт-центру №15 (вул. Університетська, 33)
Прийом міського голови Віталія Малецького відбудеться 14 грудня з 14.00 до 16.00.
Дізнатися детальну інформацію та записатися за прийоми можна за номером: 098-988-31-33.
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