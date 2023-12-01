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Кременчук, Політика

Став відомий графік, за яким керівництво Кременчука прийматиме громадян у грудні

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 125

 

На прийом необхідно попередньо записатися

Пресслужба мерії опублікувала графік, за яким у грудні керівництво виконавчого комітету Кременчуцької міської ради прийматиме громадян з особистих питань. 

Дата та час прийому

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Місце прийому

4.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Шаповалов Руслан Васильович

Керуючий справами виконкому міської ради

Приміщення контакт-центру № 24 (вул. Республіканська, 81)

5.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Усанова Ольга Петрівна

Заступник міського голови

Приміщення контакт-центру № 4 (пров. Гостомельський, 22)

11.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Москалик Іван Володимирович

Заступник міського голови – Директор департаменту житлово-комунального господарства

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Приміщення контакт-центру № 13 (вул. Юрія Кондратюка, 18)

12.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Проценко Руслан Олександрович

Заступник міського голови

Приміщення контакт-центру № 6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2)

13.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Кравченко Дмитро Васильович

Заступник міського голови

Приміщення КЗК «Кременчуцький міський палац культури» (бульвар Українського Відродження, 2)

14.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Гриценко Юрій Васильович

Секретар міської ради

Приміщення контакт-центру №20 (вул. Івана Приходька, 36)

18.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Шаповалов Руслан Васильович

Керуючий справами виконкому міської ради

Приміщення контакт-центру № 8 (просп. Свободи, 150)

21.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Москалик Іван Володимирович

Заступник міського голови – Директор департаменту житлово-комунального господарства

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Приміщення контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73)

25.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Усанова Ольга Петрівна

Заступник міського голови

Приміщення  ліцею № 4 (вул.Університетська, 13)

 

26.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Кравченко Дмитро Васильович

Заступник міського голови

Приміщення контакт-центру № 5 (вул. Олексія Древаля, 101)

 

27.12.2023

з 16.00

до 17.00

                       

Проценко Руслан Олександрович

Заступник міського голови

Приміщення контакт-центру № 22 (вул. Івана Приходька, 91)

28.12.2023

з 16.00

до 17.00

 

Гриценко Юрій Васильович

Секретар міської ради

Приміщення контакт-центру №1(вул. Університетська, 33)

Прийом міського голови Віталія Малецького відбудеться 14 грудня з 14.00 до 16.00.

Дізнатися детальну інформацію та записатися за прийоми можна за номером: 098-988-31-33.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: графік прийом громадян чиновники
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