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Кременчук, Культура, Освіта

Найбільшу вириванку, яку зробили кременчуцькі діти, експонуватимуть у Національному музеї Києва

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 260

 

Окрім неї на виставці буде представлено ще близько 30 робіт юних кременчужан

9 грудня об 11.00 у Національному музеї декоративного мистецтва України в Києві відкриється виставка дитячих робіт під назвою «Живи та квітни, моя Україно!», на якій будуть представлені роботи кременчуцьких дітей — вихованців гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького центру позашкільної освіти «Академія майбутнього».

Близько 30 робіт юних кременчужан від 5 до 16 років виконані у традиційній техніці вириванки з використанням української народної символіки. 

Також на виставці буде презентована колективна творча робота вихованців, яка претендує на внесення до Національного реєстру рекордів України як найбільша та найскладніша вириванка в Україні. Розмір цієї вириванки 300×200 см, складається вона з трьох частин, а її загальна площа — 18 квадратних метрів.

Створювали цю роботу вихованці разом із керівником гуртка Дмитром Королем протягом двох років.

Нагадуємо, у квітні у читальній залі бібліотеки усі бажаючі могли побачити дві з трьох частин композиції.

У Полтаві презентували вириванку, яку зробили кременчужани і яка претендує на звання найбільшої в Україні
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Автор: Яна Гудзь
Теги: вириванка виставка Київ
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