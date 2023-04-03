Діти Кременчука йдуть на рекорд України: представили дві частини вириванки

На двох частинах зображені українські традиційні символи в поєднанні з дитячою творчістю. Попереду роботи над створенням ще однієї частини
У читальній залі бібліотеки Кременчука (вулиця Соборна, 9/16) презентували виставку вириванок «Живи та квітни, моя Україно!». Роботи підготували вихованці гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля.
Відвідувачі можуть ознайомитися з двома вириванками української тематики з образами птахів, тварин та степових квітів. Також представили 20 творчих робіт молодих талановитих вихованців.
Розмір вириванок «Живи та квітни, моя Україно!» - 200х300 см. Наразі діти разом із керівником гуртка Дмитром Королем працюють над третьою частиною майбутнього рекорду України.
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