Діти Кременчука йдуть на рекорд України: представили дві частини вириванки

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 385

На двох частинах зображені українські традиційні символи в поєднанні з дитячою творчістю. Попереду роботи над створенням ще однієї частини

У читальній залі бібліотеки Кременчука (вулиця Соборна, 9/16) презентували виставку вириванок «Живи та квітни, моя Україно!». Роботи підготували вихованці гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля.

Відвідувачі можуть ознайомитися з двома вириванками української тематики з образами птахів, тварин та степових квітів. Також представили 20 творчих робіт молодих талановитих вихованців.

Вириванка — особлива техніка витинанки, в якій не використовують ножиці, а візерунок виконується за допомогою відщипування шматочків паперу руками. Раніше витинанка була обов’язковою частиною будь-якого свята українців, не втратила вона актуальності й зараз.

Розмір вириванок «Живи та квітни, моя Україно!» - 200х300 см. Наразі діти разом із керівником гуртка Дмитром Королем працюють над третьою частиною майбутнього рекорду України.