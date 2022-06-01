Кременчуцькі діти разом із педагогом створили «Дерево життя», що претендує на звання найбільшої вириванки України (фото)

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Це робота про мрії дітей та перемогу України

1 червня на базі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти (КМЦПО) «Академія майбутнього» відбулася арт-зустріч «Кольори веселки очима дітей», присвячена Міжнародному Дню захисту дітей.

На святі гурток декоративно-ужиткового мистецтва КМЦПО, яким керує Дмитро Король, презентував мега-роботу – «Дерево життя», що претендує на звання найбільшої вириванки України. Цю масштабну роботу вихованці гуртка разом із своїм керівником розпочали виготовляти ще влітку минулого року й продовжили уже під час війни.

Ця робота - про мрії дітей та про перемогу українського народу.

За словами заступника директора КМЦПО Галини Каракуці, Дмитро Король навчає дітей у різних техніках декоративно-ужиткового мистецтва. А власне його роботи та роботи його вихованців у техніках витинанки та вириванки добре відомі кременчужанам та є переможцями багатьох міжнародних конкурсів.