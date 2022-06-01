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Машина була вся волохата: Кременчук накрило білим пухом

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 556

 

Тополиний пух кілька днів літає містом

Кременчук вже кілька днів накрило білим пухом. «Пухнасті» тополі додає клопоту містянам. Пух залітає до квартир та магазинів, навіть до торговвих центів через троє дверех.

Алергетики скаржаться, що настала «весела» пора – тільки-но відцвіли дерева, полетів тополиний пух.

Переселенець з Харкова поскаржився, що через тополі його машина стала волохатою як у фільмі. 

- В Кременчуге я с женой с 7-го дня войны, приняли нас радушно с чаем и бутербродами с салом ))) и спасибо всем кто помогал и продолжает помогать. Очень нравится тот факт, что в городе очень много зелени, скажу откровенно у нас такого нет, местами даже очень не хватает, но вот пришел июнь и это полнейший треш, эти грёбаные пережитки "совка" в виде тополей женского рода просто срака. Сначала эта гадость цвела и осыпалась своими липкими недоцветами на машину, а теперь пришло время сбора урожая, вчера машина была вся мохнатая - почувствовал себя чуваком из фильма "тупой и ещё тупее", где он рассекал на меховом бусике-собаки. На площадке из 3-х домов растёт 6 ахренительно здоровенных тополя, которые не стесняются плодоносить. И я так понимаю этого говна в каждом дворе хватает, почему эту гадость не вырезают, кому нужны эти аллергены? - поскаржився переселенець у соцмережі Х Кременчук. 

Нагадаємо, що три роки тому керівник МОЗу Уляна Супрун розміщувала великий текст, присвячений тополиному пуху та алергії. Вона заявляла, що пух ніякого відношення до алергії немає й приводила посилання на наукові дослідження. Тополиний пух, на її переконання, викликає лише «механічне подразнення».

Крамольне! Уляна Супрун заявила, що тополиний пух не викликає алергію
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Автор: Альона Душенко
Теги: пух алергія
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