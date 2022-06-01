«Сподіваюсь, що найближчим часом побачимося»: батько морпіха з «Азовсталі» Сергія Волини

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 169

Незламні, нескорені, оборонці зі сталі. Вони 82 дні тримали оборону Маріуполя на території заводу «Азовсталь». Серед захисників є кременчужани та випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Волинський – в.о. командира 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

Сергій Волина разом з іншими хлопцями та дівчатами зі сталі евакуювалися з «Азовсталі» після наказу головнокомандувача. На відкритті фотовиставки «Азовсталь.Нескорені» виступив батько Сергія Волинського Ярослав та батьки Богдана Головаша, який свого часу 9 місяців був у російському полоні. Батьки Сергія та Богдана наразі зі зброєю в руках боронять незалежність України, пліч-о-пліч зі своїми синами.

«Сподіваюсь, що найближчим часом побачимося»

Батько в.о. командира 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Серія Волини Ярослав Волинський розповів, що з нетерпінням чекає повернення сина додому.

- Важко підібрати слова... Вдячний його командирам, які навчали його у Кременчуцькому військовому ліцеї. Дякую небайдужим людям, які підтримують хлопців, які боронили Азовсталь, які не здалися у полон по добрій волі, а вийшли лише після команди головнокомандувача. Дуже пишаюся своїм сином. Зараз з ним немає зв'язку, але ми сподіваємося, що найближчим часом побачимо його та інших хлопців живими, здоровими та на рідній землі.

Сергій Волинський та президент України Володимир Зеленський

«Сергій віддав свою форму, щоб в ній випустився ще один наш випускник офіцер морської піхоти»

Екскерівник Кременчуцького військового ліцею Володимир Поляков розповів, що постійно підтримував зв'язок з Сергієм Волинським, поки той боронив останній рубіж Маріуполя.

- Вчора після серйозного відбору до посвяти у морські піхотинці вручав молодим бійцям берети. Я бачив блиск у їх очах і згадав, як Ви посвячували нас у ліцеїсти. І бачив блиск у Ваших очах. Тепер цей блиск продовжується і у моїх солдатах, - розповів Володимир Поляков. - Ще тоді під час навчання у військовому ліцеї було зрозуміло, що він буде класним офіцером. Який вміє приймати рішення і нести за них відповідальність.

Володимир Поляков зауважив, що у музейній колекції представлена лейтенантська форма Волини. Тоді він обіцяв, що коли отримає майора, то обов'язково приїде та поміняє погони на цій формі.

- До речі, ця форма виховала двох офіцерів. Так вийшло, що коли Волина випустився, то через рік випускався ще один наш вихованець Остапенко, але на той час було дуже важко з формою. Тому Сергій віддав свою форму, щоб в ній випустився ще один наш випускник офіцер морської піхоти. Ця форма випустила двох наших офіцерів, - додав Володимир Поляков.

- Щоб не говорили про армію, але ми ростемо професійно. Нам дають навчатися, вертольоти літають, кораблі ходять, ми серйозно готуємося. За останній час 4 місяці стрільб, з них два місяці вночі. От тільки сина майже не бачу... Ми пам'ятаємо тих, кого з нами вже немає. Заради них ми будемо ще кращими. Честь синам Україні. Слава Україні! - Володимир Поляков прочитав ще слова Сергія Волинського, який писав екскерівнику військового ліцею.

Володимир Поляков

«Сергій Волина у лиху годину став на захисті й повів за собою бійців»

Командир Сергія Волинського майор Віктор Дудура викладав не лише у Сергія Волини, а й у Богдана Головаша.

- Батьки, школа, Кременчуцький військовий ліцей, Національна академія сухопутних військ виховали його справжнього офіцера, патріота, захисника України, який в лиху годину став на захисті й повів за собою бійців, які виявилися нескореними. Вони майже три місяці тримали оборону Азовсталі. Нічого не змогло їх вибити звідти. Сподіваюся, що держава та кожен з нас, зробить все можливе, щоб побачити його серед нас живим та здоровим. Дуже важко переживати... це вже другий наш випускник, який знаходиться у полоні. Дуже важко переживати й щодня думати як вони там, що з ними, й що відбувається взагалі. Надія залишається. Що він буде серед нас, - наголосив Віктор Дудура.

«Пам'ятайте вся Україна з вами»: Богдан Головаш звернувся до Сергія Волинського

Кременчужанин Богдан Головаш був одним з 24 моряків, яких незаконно захопили у 2018 році в Керченській протоці. Бувши курсантом Одеської морської академії старшим матросом з непохитною гідністю пройшов 9 місяців російського полону.

Мама й батько Богдана Головаша звернулися до присутніх й тата Сергія Волини зі словами підтримки.

- Хочу висловити слова підтримки. Ми вже пройшли це випробування й знаємо як необхідна підтримка людей у такий важкий час, рідним, батькам та друзям. Головне це Сергію. Рано чи пізно ці слова підтримки до нього надійдуть, хай місяць, два, три, але вони до нього обов'язково надійдуть, й він буде безмежно вдячний всім хто його підтримав. Закликаю кожного написати листівки з побажаннями й передати Сергію, - розповів Олег Головаш.

Ярослава та Олег Головаш

Ледь стримуючи сльози Ярослава Головаш показала відео, яке записав Богдан на підтримку земляка та ліцеїста Сергія Волинського.

- Захисники та захисниці Маріуполя, дякую за ваш вчинок. Те, що ви зробили це прояв справжнього героїзму та мужності, він ніколи не буде забутий. Окремо хочу слова підтримки Сергію Волині - пам'ятайте вся Україна з вами, - сказав Богдан Головаш у відеозверненні.