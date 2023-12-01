Магнітні бурі: коли у грудні чекати погіршення стану

Метеозалежним людям слід підготуватися до змін свого самопочуття
У грудні магнітні бурі відрізнятимуться своєю силою від тих, які були в листопаді. Метеозалежним людям слід підготуватися до змін свого самопочуття у такі дні:
- 1, 14, 15-16 грудня — слабка магнітна буря;
- 22 грудня — середньої сили магнітна буря;
- 25-28 грудня — сильна магнітна буря;
- 30-31 грудня — слабка магнітна буря.
У цей період можуть загострюватися хронічні хвороби. Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть поліпшити самопочуття:
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- не перевантажуйте себе фізичними вправами;
- уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
- слідкуйте за дотриманням режиму сну;
- пийте більше звичайної води.
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