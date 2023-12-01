Магнітні бурі: коли у грудні чекати погіршення стану

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 1

У грудні магнітні бурі відрізнятимуться своєю силою від тих, які були в листопаді. Метеозалежним людям слід підготуватися до змін свого самопочуття у такі дні:

1, 14, 15-16 грудня — слабка магнітна буря;

22 грудня — середньої сили магнітна буря;

25-28 грудня — сильна магнітна буря;

30-31 грудня — слабка магнітна буря.

У цей період можуть загострюватися хронічні хвороби. Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть поліпшити самопочуття: