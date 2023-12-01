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Кременчук, Здоров'я, Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Магнітні бурі: коли у грудні чекати погіршення стану

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 1

 

Метеозалежним людям слід підготуватися до змін свого самопочуття

У грудні магнітні бурі відрізнятимуться своєю силою від тих, які були в листопаді. Метеозалежним людям слід підготуватися до змін свого самопочуття у такі дні:

  • 1, 14, 15-16 грудня — слабка магнітна буря;
  • 22 грудня — середньої сили магнітна буря;
  • 25-28 грудня — сильна магнітна буря;
  • 30-31 грудня — слабка магнітна буря.

У цей період можуть загострюватися хронічні хвороби. Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть поліпшити самопочуття:

  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • не перевантажуйте себе фізичними вправами;
  • уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
  • слідкуйте за дотриманням режиму сну;
  • пийте більше звичайної води.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: магнітні бурі поради Для Дому і Сім'ї
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