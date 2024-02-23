Суміш для розсади: який субстрат вибрати для посіву рослин — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 216

Ґрунт для вирощування розсади — основа основ садово-городнього сезону. Навряд можна переоцінити значення правильного субстрату. Навіть найкраще насіння овочів та квітів буде марним, якщо земля для розсади неякісна або просто не підходить для цього завдання

Хороший ґрунт для розсади має бути:

Пухкий і вологоємний. Ґрунт має добре пропускати повітря, бути легким і пухким, добре структурованим. Складові не мають бути схожими на пил, щоб субстрат не злежувався при зберіганні, не надто ущільнювався при поливах. На поверхні не має утворюватися корка. Повністю мають бути виключені глинисті компоненти, у тому числі чорнозем. Вони повністю непридатні для посіву насіння для розсади.

Чистий, вільний від хвороботворних патогенів та шкідників. Земля має бути знезаражена. Професійні готові субстрати проводять спеціальну обробку.

Помірно поживний, NPK відповідає потребам кожної групи рослин. На старті зростання та першому етапі розвитку, до пікірування — найкращий бідний субстрат. Потім, сіянці пікірують у більш родючий ґрунт. Оптимальний вміст у ньому елементів живлення залежить від того, яку рослину Ви вирощуєте, період часу до висадки розсади на постійне місце і т. д.

Вільний від коріння та насіння бур’янів. При висмикуванні бур’янів з касет і горщиків для розсади та торф’яних таблеток є ризик пошкодити сіянці. А є такі агресивні бур’яни, які дуже складно вивести. Тому ґрунт має бути позбавлений будь-якого чужорідного насіння.

Нейтральний чи слабокислий. Для більшості квітів та розсади городніх рослин — підійде кислотність 5,5-6,5. Готові субстрати мають чітко визначену кислотність, вказану на упаковці. При невідповідній кислотності, рослини неспроможні повноцінно засвоювати основні елементи живлення.

Жодних сторонніх домішок. Тому компоненти субстрату не можна брати з теплиці, саду, клумби, після вирощування грибів, з місць близьких до автошляхів.