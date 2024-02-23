«Вони сказали, що не поїде ні гуманітарка, ні люди», — водій вантажівки з Кременчука, який 4 дні стоїть на польському кордоні

Журналістка ZAXID.NET провела один день у селі Медика на кордоні з Україною, де польські фермери, мисливці, лісники і перевізники заблокували дорогу, що веде до пункту пропуску. Там вона поговорила з українськими водіями, серед яких був і кременчужанин Микола.
У його цистерні бітум, який вже охолонув, чекаючи у черзі на перетин кордону. Микола бідкається, що тепер доведеться тиждень його нагрівати. У черзі з вантажівок, яка, за його словами тягнеться ще за Перемишлем, Микола уже чотири доби.
Нагадаємо, що 21 лютого «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавитися у мешканців міста, чи готові вони відмовитися від польських товарів у разі продовження блокади кордону, та що думають про ситуацію, яка склалася нині:
Також нагадаємо, що 16 грудня 2023 року на польсько-українському кордоні на КПП «Краківець-Корчова» помер 38-річний водій, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Він працював на кременчуцьку компанію.
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