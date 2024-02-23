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«Вони сказали, що не поїде ні гуманітарка, ні люди», — водій вантажівки з Кременчука, який 4 дні стоїть на польському кордоні

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 395

 

Бітум, який чоловік перевозить, давно охолов

Журналістка ZAXID.NET провела один день у селі Медика на кордоні з Україною, де польські фермери, мисливці, лісники і перевізники заблокували дорогу, що веде до пункту пропуску. Там вона поговорила з українськими водіями, серед яких був і кременчужанин Микола.

У його цистерні бітум, який вже охолонув, чекаючи у черзі на перетин кордону. Микола бідкається, що тепер доведеться тиждень його нагрівати. У черзі з вантажівок, яка, за його словами тягнеться ще за Перемишлем, Микола уже чотири доби.

— Ми ходили говорили з тими фермерами. Вони сказали, що не поїде ні гуманітарка, ні люди. Вчора я дзвонив в консульство в Краків. Відповіли, що нічим не можуть допомогти. Я перший раз так застряг. Був тут ще торік 14 листопада, але мене пропустили, бо вантаж температурний. Пропускали такі вантажі й перед Новим роком. Те, що вони [мітингарі], говорять, що машина на годину, то це брехня. Ніхто цього не робив. Пропускали може машину на три-чотири години… А ще там же якийсь наш водій підтерся прапором польським. Його депортували, — спокійно розповідає Микола.

Нагадаємо, що 21 лютого «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавитися у мешканців міста, чи готові вони відмовитися від польських товарів у разі продовження блокади кордону, та що думають про ситуацію, яка склалася нині:

Також нагадаємо, що 16 грудня 2023 року на польсько-українському кордоні на КПП «Краківець-Корчова» помер 38-річний водій, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Він працював на кременчуцьку компанію.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ZAXID.NET
Теги: водій кордон Польща протест черги
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