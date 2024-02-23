«Якби не відвезли жінку у лікарню, вона могла б померти»: як у Кременчуці мобільна бригада рятує від домашнього насильства

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працює майже з початку повномасштабного вторгнення. Щотижня фахівці отримують десятки викликів, щодо випадків домашнього насилля у Кременчуці. Чому не варто боятися та мовчати про насилля у родині та куди звертатися, якщо вам потрібна допомога, читайте у матеріалі
Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги UNFPA у Кременчуці працює за фінансової підтримки уряду Великої Британії та благодійного фонду «Посмішка», розповідає соціальний фахівець бригади Олена Терещенко. За словами жінки, спеціалісти мають три планові виїзди на тиждень, та додаткові екстрені, якщо свідком насильства стала дитина.
Частіше від домашнього насилля потерпають жінки, констатує соціальний фахівець. Втім, є й зворотні ситуації, коли жертвою стає чоловік. Так у центрі згадують нетривіальну історію довгого сімейного життя, у якій довелося рятувати чоловіка.
Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги має свою кризову кімнату, де жертва насилля може пожити до 10 днів абсолютно конфіденційно. Якщо є запит на пошук житла, можуть допомогти й у цьому, кажуть фахівці мобільної бригади. Часто жертва насилля терпляче тримається з останніх сил, але продовжує замовчувати побиття, констатують фахівці.
Звернення до фахівців часто рятують життя, констатує команда мобільної бригади. У команді працює психолог та соціальний працівник, кожен випадок вирішують індивідуально. Кажуть, нині чимало звернень і від дружин військових, адже родинам, які довгий час перебувають окремо та проходять випробування війною, інколи потрібна допомога спеціалістів.
Аби суспільство розуміло, що жертві є на кого покластися, випадки домашнього насилля потребують розголосу, говорять у мобільній бригаді, якщо хоча б одна жертва звернеться по допомогу після отриманої інформації, це вже перемога, каже психолог бригади.
Щоб отримати допомогу мобільної бригади у Кременчуці звертайтесь за номером:
+380662500133
Нагадаємо, кременчужанка розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» свою історію. Як вона вистояла після 30 років домашнього аб'юзу та «розірвала» коло насильства.
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