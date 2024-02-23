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Кременчук, Освіта

Для педагогів Горішніх Плавнів провели STEM-тренінг

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 118

 

До заходу долучилися 92 вчителі шкіл міста

21 лютого на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5 для вчителів шкіл Горішніх Плавнів провели навчальний тренінг «Вчителі на хвилі STEM: відкриваємо нові горизонти». Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

До заходу долучилися 92 педагоги місцевих шкіл.

STEM — це акронім, утворений від слів «природничі науки» (Science), «технологія» (Technology), «інженерія» (Engineering) та «математика» (Mathematics). Заняття будуються так, щоб усі чотири дисципліни були присутні в них і взаємно доповнювалися. Для STEM властиве змішане навчальне середовище та показ учням того, як науковий метод можна застосувати в повсякденному житті.

Під час тренінгу вчителі здобували практичні знання, які можна одразу використовувати в роботі: 6 кроків вирішення STEM-проблеми, структура та особливості карток STEM-викликів. Також педагоги вчилися відрізняти прикладні завдання від STEM-завдань та створювати власні картки STEM-викликів, опановували методи використання штучного інтелекту (ChatGPT 3.5) для поліпшення STEM-викладання, відпрацьовували навички командної роботи та співпраці.

Нагадаємо, нещодавно педагоги з Кременчука та Горішніх Плавнів отримали європейські сертифікати з тренерства.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Горішні Плавні навчання освіта педагоги тренінг STEM
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