У Кременчуці патрульні зупинили порушника правил дорожнього руху без посвідчення

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Як виявилося, зупинила водія поліція уже не вперше

23 лютого уночі на проспекті Лесі Українки у Кременчуці поліцейські зупинили порушника правил дорожнього руху, який не мав водійського посвідчення. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За кермом автомобіля Hyundai Santa Fe виявився 30-річний чоловік. Як з'ясували згодом правоохоронці, протягом року чоловіка уже зупиняли за порушення правил водіння.

Поліцейські винесли водієві постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) та склали протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Нагаадємо, нещодавно у Кременчуці патрульна поліція зупинила чоловіка, у якого виявили наркотики та пістолет.